Un furto si è verificato in piazza Garibaldi a Cascia, dove sono stati rubati gioielli di Santa Rita. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono entrati nel negozio senza far scattare l’allarme. Non ci sono ancora dettagli su come abbiano evitato il sistema di sicurezza. Si indaga sulla presenza di un complice che avrebbe atteso il ladro in auto, ma non sono stati resi noti ulteriori elementi. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze.

Come hanno fatto i ladri a evitare l'allarme del negozio?. Chi è il complice che attendeva il fuggitivo in auto?. Quali dettagli del bottino sono stati identificati dalle telecamere?. Perché i banditi scelgono proprio i simboli religiosi di Cascia?.? In Breve Bottino in oro e argento stimato circa 6 mila euro. Furto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in piazza Garibaldi. Indagini del maggiore Simone Alfano su filmati e possibile complice in auto. Simile doppio furto avvenuto un mese fa nella località di Rocca Porena. I ladri colpiscono ancora a Cascia rubando gioielli di Santa Rita in piazza Garibaldi. Nella notte tra mercoledì e giovedì i malviventi hanno svaligiato un negozio di souvenir situato in piazza Garibaldi, a Cascia, sottraendo gioielli in oro e argento per un valore stimato di circa 6 mila euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cascia, furto in piazza Garibaldi: rubati gioielli di Santa Rita

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