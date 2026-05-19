Fede e spiritualità | Cascia si prepara a celebrare Santa Rita
Cascia si appresta a vivere la Festa di Santa Rita dal 20 al 23 maggio, un evento che attira ogni anno numerosi pellegrini, fedeli e visitatori da diverse parti del mondo. La celebrazione si svolge nella città natale della santa e coinvolge diverse iniziative religiose e culturali durante i quattro giorni di festa. La ricorrenza rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si prepara a ricevere i visitatori e a partecipare alle cerimonie tradizionali dedicate alla Santa degli Impossibili.
La città di Cascia si prepara a celebrare la Festa di Santa Rita, in programma dal 20 al 23 maggio, un appuntamento che richiama pellegrini, fedeli e visitatori da tutto il mondo nel segno della Santa degli Impossibili. Un’edizione dal forte valore simbolico e internazionale, che unisce fede. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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