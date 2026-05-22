Cascia celebra la Festa di Santa Rita
Oggi a Cascia si svolgono le celebrazioni per la Festa di Santa Rita, figura venerata alla fine del 1300 e nota come la “santa dei casi impossibili”. La chiesa locale ospita una messa speciale, mentre in diverse parti d’Italia vengono organizzate processioni e eventi religiosi in suo onore. La ricorrenza richiama fedeli e devoti che si riuniscono per rendere omaggio alla santa, ricordata per le sue virtù e la sua influenza spirituale nel corso dei secoli.
La Chiesa è in festa oggi per Santa Rita. Vissuta alla fine del 1300, la “santa dei casi impossibili” viene ricordata nella sua Cascia e con celebrazioni in tutta Italia. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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