Cascia celebra la Festa di Santa Rita

Oggi a Cascia si svolgono le celebrazioni per la Festa di Santa Rita, figura venerata alla fine del 1300 e nota come la “santa dei casi impossibili”. La chiesa locale ospita una messa speciale, mentre in diverse parti d’Italia vengono organizzate processioni e eventi religiosi in suo onore. La ricorrenza richiama fedeli e devoti che si riuniscono per rendere omaggio alla santa, ricordata per le sue virtù e la sua influenza spirituale nel corso dei secoli.

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