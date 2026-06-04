Casarano | rapina nel centro diagnostico lavoratori minacciati con le armi In serata

A Casarano, in serata, due uomini armati sono entrati in un centro diagnostico a bordo di una Panda rubata la mattina a Cutrofiano. Minacciando i lavoratori con le armi, si sono fatti consegnare denaro e oggetti di valore. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. La vettura è stata recuperata poco dopo. Non ci sono feriti.

Indagano i carabinieri. In serata a Casarano i banditi sono arrivati a bordo di un’auto, una Panda, risultata rubata la mattina a Cutrofiano. Hanno fatto irruzione nel centro diagnostico e hanno intimato ai dipendenti di consegnare l’incasso del lavoro svolto nella giornata. I tre ladri erano armati di fucile, coltello e taglierino. Quindi sono fuggiti. Notizia riportata da Quotidiano. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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