Rapina a mano armata nel centro diagnostico Ritrovata l’auto caccia a quattro banditi

Quattro banditi sono stati coinvolti in una rapina a mano armata in un centro diagnostico, con un’auto rubata usata per la fuga. Dopo l’azione, l’auto è stata trovata, ma la polizia prosegue le ricerche dei sospetti. L’episodio è avvenuto nel centro della città, e le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili. Nessuno è rimasto ferito durante il colpo.

CASARANO - Un’azione fulminea e pianificata per mettere a segno una rapina a mano armata e poi fuggire a bordo di un’auto, risultata rubata, e guidata da un complice. La vettura, una Fiat Panda grigia è stata ritrovata poco fa, abbandonata alla periferia di Collepasso.Sono quattro gli individui. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Entenda detalhes sobre assalto a mão armada em pizzaria no centro de Canoinhas

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