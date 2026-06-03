Rapina a mano armata nel centro diagnostico Ritrovata l’auto caccia a quattro rapinatori

Una rapina a mano armata è avvenuta in un centro diagnostico. Gli autori sono fuggiti a bordo di un’auto rubata, che è stata successivamente ritrovata. La vettura era condotta da un complice, mentre altri quattro rapinatori sono stati messi in fuga. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare e catturare i responsabili. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o sui beni sottratti.

CASARANO - Un’azione fulminea e pianificata per mettere a segno una rapina a mano armata e poi fuggire a bordo di un’auto, risultata rubata, e guidata da un complice. La vettura, una Fiat Panda grigia è stata ritrovata poco fa, abbandonata alla periferia di Collepasso.Sono quattro gli individui. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Entenda detalhes sobre assalto a mão armada em pizzaria no centro de Canoinhas

Notizie e thread social correlati

Rapina a mano armata nella gioielleria a Policoro: restano in carcere i quattro brindisiniQuattro uomini di Brindisi sono stati arrestati dalla polizia venerdì 24 aprile 2026 con l’accusa di aver partecipato a una rapina a mano armata in...

Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fermato il presunto autoreNel centro di Bologna, nella mattinata del 31 marzo, una gioielleria in via degli Artieri è stata oggetto di una rapina a mano armata.

Temi più discussi: Tenta rapina a mano armata in un minimarket a Primavalle: arrestata dalla Polizia di Stato. Aveva esploso un colpo con pistola a salve - Questura di Roma | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Normale avere paura. Parla Giorgio Locanto dopo la rapina a mano armata nella sua abitazione; Doppia rapina a mano armata tra Valeggio e Sona: arrestati due uomini; Rapine a mano armata nel Veronese, arrestati due uomini: decisive impronte e video.

Lecce, doppia rapina a mano armata. Arrestati in due dopo l’inseguimentoDue arresti a Lecce il 2 giugno per rapina a mano armata in un supermercato e in un negozio di abbigliamento. Bloccati dalla Polizia ... leccenews24.it

Ma la Boldrini e la Merlino si sono già inginocchiate per #HenryNowak o riservano il privilegio solo agli spacciatori condannati per rapina a mano armata preferibilmente neri? Troppo bianco, troppo studente, troppo per bene Henry? #WhiteLivesMatter #ICant x.com

Torino, 70enne si presenta in albergo e scatta l’allarme: Ha commesso due rapine a mano armata in Perù. ArrestatoSull’uomo pendeva un mandato di cattura internazionale da un anno. Arrestato, sono iniziate le procedure per l’estradizione ... torino.corriere.it