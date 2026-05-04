Social Tour 2026 | A Guidonia Montecelio la terza edizione tra musica sport e inclusione

Dal 22 al 24 maggio, Guidonia Montecelio ospiterà la terza edizione del Social Tour 2026, un evento che combina musica, sport e iniziative di inclusione. La manifestazione si svolgerà nella città, coinvolgendo diverse attività e momenti dedicati alle comunità locali. La kermesse si svolgerà in più location e prevede la partecipazione di artisti, sportivi e associazioni impegnate nel sociale.

A GUIDONIA MONTECELIO LA TERZA EDIZIONE TRA MUSICA, SPORT E INCLUSIONEDal 22 al 24 maggio la città si apre a tre giorni di eventi diffusiSul palco: Zero Assoluto, Shade, Mirko Frezza, La Scelta e tanti altri ospiti Ci sono festival che intrattengono, e festival che trasformano. Il Social Tour appartiene alla seconda categoria: un progetto culturale che mette al centro le persone, le storie e la possibilità di costruire comunità attraverso musica, partecipazione giovanile e sostenibilità. Nato per creare spazi inclusivi e condivisi, il Social Tour ha coinvolto nelle prime due edizioni migliaia di cittadini, scuole, e associazioni, diventando un punto di riferimento per chi crede nella cultura come strumento di cambiamento.🔗 Leggi su Multisapere.com

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