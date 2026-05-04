Social Tour 2026 | A Guidonia Montecelio la terza edizione tra musica sport e inclusione

Da multisapere.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio, Guidonia Montecelio ospiterà la terza edizione del Social Tour 2026, un evento che combina musica, sport e iniziative di inclusione. La manifestazione si svolgerà nella città, coinvolgendo diverse attività e momenti dedicati alle comunità locali. La kermesse si svolgerà in più location e prevede la partecipazione di artisti, sportivi e associazioni impegnate nel sociale.

A GUIDONIA MONTECELIO LA TERZA EDIZIONE TRA MUSICA, SPORT E INCLUSIONEDal 22 al 24 maggio la città si apre a tre giorni di eventi diffusiSul palco: Zero Assoluto, Shade, Mirko Frezza, La Scelta e tanti altri ospiti Ci sono festival che intrattengono, e festival che trasformano. Il Social Tour appartiene alla seconda categoria: un progetto culturale che mette al centro le persone, le storie e la possibilità di costruire comunità attraverso musica, partecipazione giovanile e sostenibilità. Nato per creare spazi inclusivi e condivisi, il Social Tour ha coinvolto nelle prime due edizioni migliaia di cittadini, scuole, e associazioni, diventando un punto di riferimento per chi crede nella cultura come strumento di cambiamento.🔗 Leggi su Multisapere.com

social tour 2026 a guidonia montecelio la terza edizione tra musica sport e inclusione
© Multisapere.com - Social Tour 2026: A Guidonia Montecelio la terza edizione tra musica, sport e inclusione

Notizie correlate

Piedilucando 2026, successo per la terza edizione tra sport, natura e valorizzazione del territorio TUTTI I VINCITORIGrande partecipazione oggi, 1 maggio 2026, per la terza edizione di “Piedilucando”, la manifestazione sportiva e ambientale organizzata...

Pianese chiude il tour de force con un pareggio con il Guidonia MontecelioGara arrembante degli amiatini che sbattono contro una difesa solida e un Avella in serata di grazia.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Leonardo De Andreis porta Soltero dal web ai live: che tipo di tour sarà davvero?; Vasco Rossi, prove del tour 2026: ecco dov’è la località segretissima. Arrivo all’astronave; Vasco Rossi sorprende i fan: Nel tour 2026 ci sarà un pezzo che non vi aspettate; Le BINI in concerto per la prima volta in Italia con la data romana del Signals World Tour.

Gianni Morandi torna sui social e annuncia un nuovo tour a sorpresa | VIDEOÈ finita la pausa di Gianni Morandi dai social. Mercoledì il cantautore bolognese si è riaffacciato sulle sue pagine Facebook e Instagram con un video per annunciare il nuovo tour in partenza nel 2026 ... bolognatoday.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.