Casalserugo al taglio del nastro del defibrillatore anche il principe Filiberto

Notizia in breve

Sabato 13 giugno a Casalserugo sarà inaugurato un nuovo defibrillatore semiautomatico chiamato “Salva la vita”. Alla cerimonia prenderà parte anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia. La presentazione si terrà in una cerimonia pubblica, durante la quale sarà aperto ufficialmente il dispositivo. L’evento si svolgerà in una zona centrale del paese, con la presenza di autorità locali e cittadini.