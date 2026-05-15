Taglio del nastro L’Umbria al Salone del Libro

Durante l'apertura del Salone del Libro, un rappresentante umbro ha sottolineato la necessità di tornare a valori umani fondamentali, affermando che la cultura rappresenta uno strumento di crescita e di pace. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un intervento pubblico all'inizio dell'evento, che si svolge in una città italiana. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali e del mondo culturale.

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