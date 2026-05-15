Taglio del nastro L’Umbria al Salone del Libro
Durante l'apertura del Salone del Libro, un rappresentante umbro ha sottolineato la necessità di tornare a valori umani fondamentali, affermando che la cultura rappresenta uno strumento di crescita e di pace. Le sue parole sono state pronunciate nel corso di un intervento pubblico all'inizio dell'evento, che si svolge in una città italiana. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali e del mondo culturale.
"Dobbiamo tornare umani perché ci siamo abituati alla disumanità e questo è possibile con la cultura che è strumento di crescita e pace. A ogni bambino che nasce noi regaliamo un libro". Con queste parole il vicepresidente della Regione Tommaso Bori ha inaugurato ieri al Lingotto lo stand dell’Umbria, regione ospite di questa edizione del Salone del Libro di Torino. Ricordando il tema di quest’anno ‘Il mondo salvato dai ragazzini’, Bori – affiancato da Bruno Corà, presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri e dal giovanissimo autore Gabriele Ciancuto – ha poi ribadito "il dovere di salvare i bambini dal mondo che abbiamo creato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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