Al Busdraghi i laboratori del fare Taglio del nastro a Mutigliano A settembre anche la palestra

Al nuovo complesso dell’istituto agrario di Mutigliano, i laboratori didattici sono stati recentemente riaperti dopo un intervento di restauro. Le grandi portefinestre offrono una vista panoramica sulla zona circostante. Nelle prossime settimane, sarà inaugurata anche una palestra, prevista per settembre. Questa iniziativa mira a potenziare le strutture dedicate all’attività pratica e all’educazione degli studenti.

Una vista mozzafiato dalle grandi portefinestre dei nuovi laboratori didattici, appena restaurati, dell’ istituto agrario Busdraghi a Mutigliano. Il taglio del nastro è avvenuto ieri mattina con il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il dirigente tecnico arch. Fabrizio Mechini, il consigliere regionale Mario Puppa, il dirigente scolastico Ignazio Stefano Martino Patti, e la ditta appaltatrice. Per i nuovi laboratori – che saranno presto arredati e verranno resi operativi a partire dal prossimo anno scolastico, a settembre – la Provincia ha sfruttato le opportunità dei fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, attraverso la missione 4 Nex Generetion Eu del Pnrr, che hanno assegnato risorse per 2.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Busdraghi i laboratori del fare. Taglio del nastro a Mutigliano “A settembre anche la palestra“ Notizie correlate Taglio del nastro per la prima palestra outdoor: sport e inclusione in cittàRaglio del nastro per la prima “Palestra Outdoor” di San Nicola la Strada, uno spazio innovativo interamente dedicato all’attività fisica e al... Taglio del nastro dopo un anno di lavori: la palestra scolastica è finalmente realtàCAROVIGNO - Un anno esatto dopo l'avvio del cantiere, ieri, lunedì 13 aprile, la palestra scolastica della scuola primaria "Francesco Lanzilotti" di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: SCUOLE LUCCA: inaugurati i nuovi laboratori dell’istituto agrario Busdraghi di Mutigliano; Al Busdraghi i laboratori del fare. Taglio del nastro a Mutigliano A settembre anche la palestra. Inaugurati i nuovi laboratori didattici dell’istituto agrario Busdraghi di MutiglianoIntanto proseguono i lavori per la nuova palestra da 1000 metri quadri. Per la realizzazione dei nuovi laboratori la Provincia ha sfruttato le opportunità dei fondi messi a disposizione dall’Unione eu ... noitv.it Edilizia scolastica: inaugurati i nuovi laboratori didattici all’Istituto agrario Busdraghi di MutiglianoIn due edifici una vota dismessi nel grande complesso architettonico che ospita l'Istituto agrario Busdraghi di Mutigliano (Lucca) ora ci sono i nuovi ... luccaindiretta.it PARTECIPAZIONE AL TAGLIO DEL NASTRO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ‘TOMMASEO’ DI SEGROMIGNO IN MONTE Comune di Capannori: Partecipata la cerimonia di taglio del nastro della riqualificazione della scuola primaria facebook Taglio del nastro al padiglione #Italia @iceagenzia a #CPHIJapan2026, principale fiera farmaceutica in . Nel 2025 l’export di settoreal 2° posto tra i prodotti più esportati in Giappone (+58,6% anno su anno). #DiplomaziaDellaCrescita #MadeInItaly @ x.com