Un calciatore spagnolo del Real Madrid sta per lasciare il club dopo aver disputato più di 450 partite. Il trasferimento in Serie A è vicino e si tratta di un affare a parametro zero. La decisione di lasciare il club è ormai definitiva e il giocatore si appresta a cambiare squadra. La trattativa con il nuovo club è in fase avanzata, ma non sono stati ancora divulgati dettagli ufficiali.

Il laterale spagnolo si appresta a dire addio al Real Madrid dopo oltre 450 presenze: ecco cosa sta succedendo. 451 presenze totali con la casacca del Real Madrid che gli hanno permesso di alzare al cielo 6 Champions League, 6 Mondiali per Club, 5 Supercoppe europee, 4 campionati spagnoli, 4 Supercoppe spagnole e 2 Coppe di Spagna. Daniel Carvajal ha un palmarès impressionante, ma la sua avventura in Spagna sta per concludersi. Il laterale di Leganes classe ’92 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si appresta a salutare il Real a parametro zero. Secondo quanto riferito in queste ore dalla radio iberica ‘Onda Cero’, Carvajal si sarebbe addirittura proposto all’Inter con l’obiettivo di giocare in Serie A e di partecipare alla prossima Champions League proprio con la casacca nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Carvajal in Serie A, affare a zero: bomba dalla Spagna

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Comunque Carvajal pure da invalido viene serenamente a cagare sulla serie A Aspetto il goat @Inter x.com

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