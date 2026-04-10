Sul fronte del calciomercato, si segnala una richiesta proveniente dalla Spagna rivolta all’entourage di Bastoni. Negli ultimi tempi, la volontà del difensore sarebbe cambiata, anche se alla fine la preferenza rimarrebbe per l’Inter. La situazione è al centro di molte speculazioni, ma al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo a eventuali movimenti di mercato o accordi definitivi.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, la volontà di Alessandro Bastoni sarebbe mutata nelle ultime settimane: la priorità restano i nerazzurri. L’ Inter di Cristian Chivu, focalizzata sul finale di stagione e sul consolidamento dei suoi 72 punti, si trova a gestire uno dei nodi più intricati del mercato 2026: il futuro di Alessandro Bastoni. Il difensore azzurro è al centro di un vero e proprio duello tra il cuore nerazzurro e il richiamo del Barcellona, con la proprietà Oaktree che osserva con attenzione l’evoluzione di una trattativa che potrebbe cambiare il volto della difesa. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Bastoni e il bivio Barcellona: il difensore riflette sul futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, bomba dalla Spagna: richiesta di Bastoni al suo entourage! Cosa sta succedendo

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Bastoni riconferma che vuole solo l’Inter e stare all’Inter. Questo è il suo desiderio. #fontidellefonti #calciomercato #inter x.com