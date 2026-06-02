Bomba dalla Spagna | il Real Madrid vuole Dumfries prima del Mondiale!

Il Real Madrid ha mostrato interesse per l’esterno dell’Inter Dumfries prima del Mondiale. La squadra spagnola valuta l’acquisto come possibile rinforzo per la corsia destra. La trattativa è in fase di valutazione, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La scelta del club spagnolo potrebbe influenzare le strategie di mercato in vista della sessione invernale. Dumfries è considerato un obiettivo prioritario per il reparto difensivo.

di Alberto Petrosilli Dalla Spagna rilanciano l’interesse per l’esterno dell’Inter Dumfries: potrebbe essere il rinforzo scelto per la corsia destra. Le ultime. Il Real Madrid continua a guardare con attenzione in casa Inter. Dopo aver definito l’operazione che dovrebbe portare Ibrahima Konaté in maglia blanca, il club spagnolo starebbe valutando con crescente interesse anche il profilo di Denzel Dumfries. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da Marca, l’esterno olandese rappresenterebbe una soluzione particolarmente interessante per rinforzare la fascia destra dopo l’addio di Dani Carvajal, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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