La Giunta ha approvato l’ampliamento del centro commerciale con parcheggi su tre piani interrati. Il progetto, sviluppato dalla proprietà, prevede una revisione del layout originale per rispettare le prescrizioni emerse durante il percorso autorizzativo. La modifica interessa l’allargamento del Carosello, con nuove aree di sosta sotterranee, e si inserisce nel piano di sviluppo dell’area commerciale. Nessuna data di inizio lavori è stata comunicata.

Carugate (Milano) – Al centro dell’ultimo disegno del progetto firmato Eurocommercial, proprietaria dello store, c’è una revisione complessiva del layout, necessaria per recepire le prescrizioni arrivate nel corso dell’iter autorizzativo. In particolare, la Regione aveva chiesto di garantire una fascia di rispetto lungo la SP 208, in vista del possibile passaggio della futura metrotranvia leggera, prolungamento della M2 in città. Un invito che ha portato a ridisegnare una porzione dell’ampliamento del Carosello che la Giunta ha appena approvato. Il centro commerciale avrà una nuova ala “smussata“ e di conseguenza si è fatta strada la necessità di intervenire anche sul fronte della sosta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carugate, l’allargamento del Carosello: parcheggi su tre piani interrati. Arriva il via libera della Giunta

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