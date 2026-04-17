Esselunga esce allo scoperto | Lavori al via si apre tra tre anni Nel progetto galleria e parcheggi interrati

Esselunga ha comunicato ufficialmente che i lavori per il nuovo punto vendita a Rimini inizieranno tra tre anni. Il progetto prevede la realizzazione di una galleria commerciale e di parcheggi interrati. La società ha reso noto che il cantiere sarà avviato a breve, segnando un nuovo sviluppo nel settore della grande distribuzione locale. L'apertura del negozio è prevista per il 2026.