Esselunga esce allo scoperto | Lavori al via si apre tra tre anni Nel progetto galleria e parcheggi interrati
Esselunga ha comunicato ufficialmente che i lavori per il nuovo punto vendita a Rimini inizieranno tra tre anni. Il progetto prevede la realizzazione di una galleria commerciale e di parcheggi interrati. La società ha reso noto che il cantiere sarà avviato a breve, segnando un nuovo sviluppo nel settore della grande distribuzione locale. L'apertura del negozio è prevista per il 2026.
Esselunga esce allo scoperto e annuncia che è pronta ad aprire a Rimini. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il mondo della grande distribuzione riminese. Ariminum Sviluppo ha venduto al marchio dei superstore circa un terzo dell’area su cui poggiavano le basi dell’ex nuova Questura.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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