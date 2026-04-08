Politiche sociali e contrasto alla povertà | arriva l’ok della giunta per piani da oltre 7 milioni

La giunta comunale di Reggio Calabria ha dato il via libera al piano di riparto delle risorse dedicate alle politiche sociali, con un investimento complessivo superiore a sette milioni di euro. Il provvedimento riguarda sia il Fondo nazionale per le politiche sociali per il 2025 sia il Fondo regionale per il 2026. La decisione si inserisce in un quadro di interventi mirati a sostenere le fasce più fragili della popolazione.

La giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato il piano di programmazione per il riparto delle risorse destinate alle politiche sociali, riguardante sia il Fondo nazionale politiche sociali per l’annualità 2025 sia il Fondo regionale politiche sociali per l’annualità 2026. L’esecutivo ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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