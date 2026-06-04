Carta Docente precari | diritto non prescritto 3.000 euro

Il Tribunale di Torre Annunziata ha stabilito che il diritto alla Carta Docente per i precari non è ancora prescritto e ha riconosciuto un importo di 3.000 euro. La decisione riguarda i docenti con contratti a termine che avevano avanzato richiesta di accesso alla carta, evidenziando che il diritto non si estingue con il tempo. La sentenza si inserisce in un contesto di battaglie legali per il riconoscimento di questo diritto.

Carta Docente ai precari: il diritto non è ancora prescritto, Il Tribunale di Torre Annunziata riconosce 3.000 euro ad un docente per gli anni scolastici dal 2017 al 2023. Una nuova importante pronuncia conferma ciò che da anni sosteniamo nei tribunali italiani: i docenti precari hanno diritto alla Carta del Docente e, soprattutto, tale diritto non può considerarsi automaticamente prescritto per il solo decorso del tempo. Con sentenza pubblicata il 3 giugno 2026, il Tribunale di Torre Annunziata ha riconosciuto ad un docente il diritto ad ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione ad accreditare la somma complessiva di 3. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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CARTA DOCENTE NEGATA AI PRECARI PUOI RECUPERARE GLI ARRETRATI

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