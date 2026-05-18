Carta docente | 350.000 euro di risarcimento per 250 docenti precari

Circa 250 docenti precari riceveranno un risarcimento complessivo di 350.000 euro riguardo alla Carta docente. La possibilità di presentare ricorso rimane aperta fino al 15 luglio 2026. L'importo della Carta docente è stato ridotto per tutti i beneficiari, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa diminuzione. La questione riguarda il diritto dei docenti precari a ottenere un risarcimento e le modalità di accesso alla procedura legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi può presentare ricorso entro la scadenza del 15 luglio 2026?. Perché l'importo della Carta docente è stato ridotto per tutti?. Come possono i docenti precari ottenere i fondi del risarcimento?. Perché il personale ATA rimane escluso da questi benefici economici?.? In Breve Fondi per formazione e tecnologia gestiti dagli avvocati Mariano e Biasella.. Termine ultimo per nuovi ricorsi fissato al 15 luglio 2026.. Importo Carta docente ridotto da 500 a 383 euro per beneficiario.. Personale ATA escluso dai benefici nonostante le battaglie della FLC CGIL.. La FLC CGIL Molise ha ottenuto il risarcimento di oltre 350.000 euro per 250 ricorrenti, ponendo fine a una lunga battaglia legale iniziata nel 2015 riguardante la Carta docente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carta docente: 350.000 euro di risarcimento per 250 docenti precari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TABLET ECONOMICI 2026 - I MIGLIORI QUALITÀ PREZZO SU AMAZON (samsung, lenovo) Sullo stesso argomento Leggi anche: Carta docente, continuano i ritardi del Mim: docenti precari senza credito utilizzabile e rischio ricorsi Carta docente: 383 euro per precari e nuovi usiLa Carta del docente per l’anno scolastico 2025-2026 è attiva da oggi, lunedì 9 marzo 2026, con un valore di 383 euro a beneficiario. Carta docente sarà riconosciuta ogni anno ai docenti con supplenza al 31 agosto o 30 giugno ma importo potrà variareCarta docente: si torna a parlare del contributo che annualmente i docenti (dal 2025/26 anche il personale educativo) ricevono per formazione, autoaggiornamento e alcune spese correlate, come i traspo ... orizzontescuola.it Arretrati carta docente, ricorsi da 350.000 euro: nuova scadenza al 15 luglioArrivano nuovi sviluppi sul fronte della Carta docente e dei ricorsi presentati dai precari della scuola. In Molise, ad esempio, gli oltre 250 ricorsi promossi dalla Flc-Cgil hanno portato al riconosc ... msn.com