Le società sportive hanno firmato una carta dei valori che sottolinea il rispetto e l'inclusione. L'evento si è svolto al Cenacolo degli Agostiniani e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni sportive e dell'amministrazione locale. La firma rappresenta un impegno formale per promuovere questi principi all’interno delle attività sportive. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli o iniziative collegate alla firma.

EMPOLI Importante appuntamento, quello tenutosi al Cenacolo degli Agostiniani: l’amministrazione comunale, con l’assessora allo sport Laura Mannucci e l’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti, ha presentato la prima bozza di ‘Carta dei Valori dello Sport’, un accordo che le società sportive dell’Empolese Valdelsa si devono impegnare a rispettare e a far rispettare dai propri tesserati. Questo documento, stilato grazie all’aiuto di vari educatori che hanno seguito le società nei mesi passati per capirne le criticità, mira a contrastare il fenomeno tristemente presente del bullismo in ambito sportivo: più precisamente, quello di ieri è stato un incontro atto a discutere proprio dei punti salienti di questa carta, aperto al confronto, dinanzi a vari rappresentanti di società empolesi di ogni tipo di sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carta dei valori dello sport. Un patto tra le società : "Rispetto e inclusione"

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