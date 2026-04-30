I mille valori dello sport Mister Calabro si racconta | Il rispetto al primo posto

Un'ampia folla di giovani tifosi ha accolto con entusiasmo l’arrivo di mister Calabro, che è stato chiamato più volte e ha ricevuto una lunga standing ovation. L’allenatore ha parlato dei valori dello sport, sottolineando l'importanza del rispetto come principio fondamentale. Durante l’evento, sono stati condivisi momenti di entusiasmo e coinvolgimento tra il pubblico e il tecnico.

Standing ovation all’arrivo di mister Calabro chiamato a gran voce quasi all’unisono da nuna platea di ragazzini entusiasti. L’incontro a Palazzo Binelli della scuola Dazzi per il progetto Ovep (Olympic value education) ha visto la partecipazione di icone sportive come l’allenatore della Carrarese, l’ex pallavolista Simone Buti, lo schermidore Matteo Iacomoni e di rappresentanti delle amministrazioni locali: l’assessore allo sport di Carrara Gian Maria Nardi e Roberto Acerbo per Massa. Tra gli altri interventi il presidente del Panathlon di Massa Carrara, Riccardo Padolecchia e Vincenzo Genovese e a moderare Simone Gorelli degli Eft (équipe formativa territoriale per la Toscana).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I mille valori dello sport. Mister Calabro si racconta: "Il rispetto al primo posto" Notizie correlate Sky Up The Edit torna nelle scuole con un incontro sui valori dello sport e il rispettoIl rispetto e i valori dello sport, i temi della nuova edizione di Sky Up The Edit, sono stati oggi al centro dell'incontro che si è svolto al Liceo... “Il mio futuro è qui”: Yildiz si racconta al Corriere dello SportKenan Yildiz ha rilasciato un’intervista esclusiva presso Il Corriere dello Sport, ripercorrendo la sua carriera dagli inizi al Bayern Monaco fino al...