La Carta Dedicata a Te 2026, prevista come aiuto per le famiglie con basso reddito, non è ancora operativa perché manca il decreto attuativo. Questo documento è necessario per definire le modalità di funzionamento e distribuzione della carta, ma fino ad ora non è stato ancora pubblicato. La mancanza di questo decreto impedisce l’attivazione del sostegno previsto per le famiglie interessate.

La Carta Dedicata a Te torna anche quest’anno come uno strumento di sostegno alle famiglie con basso indicatore economico, ma resta ancora in sospeso il passaggio fondamentale: il decreto attuativo. È questo il provvedimento che sbloccherà concretamente la misura, definendo tempi, platea e modalità di assegnazione. La conferma era arrivata con la Legge di Bilancio 2026, che ha rifinanziato la social card da 500 euro destinata ai nuclei in condizioni economiche più fragili. Decreto attuativo ancora atteso: cosa manca per partire. Al momento la misura non è ancora operativa. Per diventarlo serve l’adozione del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Agricoltura, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e l’Inps. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carta Dedicata a Te 2026, manca il decreto attuativo: come funziona e quando arriva

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