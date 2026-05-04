naspi maggio 2026 quando arriva il pagamento e come funziona il calcolo

A maggio 2026, il pagamento della Naspi avverrà tra l’8 e il 18 del mese, a seconda delle date stabilite per ogni beneficiario. La procedura prevede l’accredito diretto sul conto corrente o postale, e il calcolo dell’indennità si basa sui contributi versati e sulla retribuzione degli ultimi mesi lavorativi. La data esatta dipende dalle modalità di presentazione della domanda e dall’ultimo giorno lavorato.

Il pagamento della Naspi di maggio 2026 è atteso nella seconda settimana del mese, con accrediti previsti indicativamente tra l’8 e il 18 maggio, in base alla situazione individuale di ciascun beneficiario. Non esiste una data unica valida per tutti: l’Inps procede con elaborazioni scaglionate che rendono il calendario flessibile per definizione. Quando arriva la Naspi a maggio 2026. Le elaborazioni da parte dell’Inps partono a inizio mese e i primi pagamenti sono attesi a partire dall’8 maggio, con la maggior parte delle erogazioni concentrata tra l’11 e il 15 maggio. Per alcuni percettori, l’accredito può slittare fino al 18-19 maggio, rientrando comunque nei tempi ordinari previsti dall’Inps.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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