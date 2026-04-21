Il riordino del settore del gioco pubblico si appresta a passare a una fase più concreta, con l’approvazione del decreto attuativo sul comparto retail prevista nelle prossime settimane. Dopo un lungo periodo di discussioni tra le istituzioni, l’intervento normativo si avvicina a una svolta, segnando un passo importante nel processo di riorganizzazione del settore. La nuova normativa punta a definire i parametri operativi e regolamentari per le attività di gioco pubbliche e private.

Il riordino del gioco pubblico entra in una fase decisiva. Dopo mesi di confronto istituzionale, il decreto attuativo sul comparto retail è atteso nelle prossime settimane, segnando un passaggio concreto nell’ evoluzione del quadro normativo. L’intervento si inserisce nel percorso della riforma fiscale e rappresenta un avanzamento significativo verso la definizione di un assetto più chiaro e organico per il settore. Va ricordato che il Gioco è centrale in queste dinamiche. Decreto attuativo: il punto sull’aggiornamento della riforma Secondo le recenti indicazioni, il provvedimento potrebbe essere presentato a breve, confermando un’accelerazione nel processo di revisione del gioco pubblico, dopo che il 10 aprile il decreto è stato esaminato dai tecnici del MEF e dei rappresentanti degli enti locali.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Gioco pubblico, il riordino accelera: il decreto attuativo apre la fase operativa

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