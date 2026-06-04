Uno scrittore ha dichiarato di aver votato Macron, definendolo il candidato ideale per la classe media. Ha aggiunto che Macron è infastidito dal fatto che le persone non siano intelligenti quanto lui. La sua affermazione è stata fatta durante un'intervista in cui ha criticato il presidente francese, sottolineando che le sue politiche favoriscono i ricchi e non rappresentano le esigenze di tutti.

“L’ultima volta, francamente, ho votato per Macron. Il problema con Macron è che è il candidato perfetto solo per persone come me, della classe media, per le quali le cose non vanno poi così male. Ovviamente, siamo contenti di avere uno come Macron, che dopotutto è intelligente, che non ci mette in imbarazzo all’estero, che è tutto questo. Ma il problema con Macron è che è un candidato per le persone benestanti. E ci sono più persone che stanno male che persone benestanti. E le persone che stanno male non apprezzano Macron “. E’ un passaggio dell’intervista di Marco Travaglio allo scrittore Emmanuel Carrère (qui l’integrale). Da una parte, dice Carrère, “è una persona animata da un’ambizione piuttosto nobile, sia per se stesso, sia per il suo destino, sia per il suo Paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Carrère a Travaglio: “Ho votato Macron, ma è il candidato perfetto per i ricchi. E poi è infastidito dal fatto che le persone non siano intelligenti quanto lui”

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Travaglio: MACRON Mi cadono le braccia

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