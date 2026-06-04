Caro ministro Valditara la Scuola non è una caserma

Il ministro dell’Istruzione ha scritto una lettera rivolta al ministro dell’Istruzione e del Merito, definendo la scuola come non una caserma. La comunicazione evidenzia un confronto tra le due figure istituzionali, con il testo che si rivolge direttamente al collega. La frase, inserita in un contesto più ampio di divergenze, si distingue per un tono diretto e senza giri di parole, evidenziando l’intento di chiarire posizioni sulla gestione scolastica.

Caro ministro dell’Istruzione e del Merito, non ci siamo proprio! Stavolta non si tratta di un lapsus, di un errore, di uno scivolone. Di fronte all’aggressione di un professore (l’ennesima) dell’Istituto di istruzione superiore “Peano – C. Rosa” di Nereto, lei ha inviato un comunicato stampa dove dichiara: “Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non vi può essere nessuna indulgenza verso i violenti. La scuola è il luogo della educazione e del rispetto non della prevaricazione e della prepotenza”. Ha scritto autorità, non autorevolezza. Non so se si rende conto ma il termine autorità evoca la capacità di farsi obbedire o... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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