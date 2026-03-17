Moschea in una scuola statale di Firenze | Sasso annuncia interrogazione parlamentare urgente al Ministro Valditara

Un deputato di Futuro Nazionale ha annunciato di aver depositato un’interrogazione parlamentare urgente rivolta al Ministro dell’Istruzione e del Merito. La questione riguarda la presenza di una moschea in una scuola statale di Firenze. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, e l’interrogazione è stata annunciata in attesa di ricevere chiarimenti ufficiali.

Il deputato Rossano Sasso, capogruppo di Futuro Nazionale con Vannacci in commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, ha annunciato il deposito di una interrogazione parlamentare urgente indirizzata al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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