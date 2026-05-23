Parole dure del ministro Valditara | Zero giustificazioni Il provveditore | La scuola deve educare non sanzionare

Il ministro dell'istruzione ha definito molto grave l'aggressione ai docenti dell'Itis, affermando che non ci sono giustificazioni per tali comportamenti. Un provveditore ha invece sottolineato che il ruolo della scuola è quello di educare, non di sanzionare. La polizia ha avviato le indagini per verificare i dettagli dell'incidente. Nessuna persona coinvolta è stata ancora formalmente accusata. La scuola interessata ha confermato di aver segnalato l'accaduto alle autorità competenti.

Sull’aggressiome dei docenti dell'Itis è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che al Tg1 ha parlato di un fatto “molto grave. Le norme ci sono e vanno applicate dalla scuola o eventualmente dalla magistratura, è finito il tempo delle giustificazioni, occorre rimettere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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