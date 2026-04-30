Mediterraneo Italpress ed Ecam Council rinnovano l’accordo di collaborazione

L’agenzia di stampa Italpress e ECAM Council hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione. La partnership mira a rafforzare lo scambio di informazioni e a sostenere progetti di comunicazione e cooperazione nell’area del Mediterraneo. Entrambe le parti intendono lavorare insieme per condividere contenuti e promuovere iniziative congiunte in questa regione. L’intesa rinnova un impegno già esistente tra le due realtà.

ROMA (ITALPRESS) – L’agenzia di stampa Italpress ed ECAM Council hanno rinnovato la loro collaborazione finalizzata a sviluppare sinergie nel campo dell’informazione, della comunicazione istituzionale e della promozione di iniziative di cooperazione nell’area del Mediterraneo. ECAM Council – organismo internazionale impegnato nella promozione del dialogo economico, culturale e istituzionale tra i Paesi dell’Europa, dell’Africa e del Medio Oriente – opera come piattaforma di confronto e di coordinamento tra istituzioni, imprese e stakeholder pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire la cooperazione, l’integrazione e lo sviluppo sostenibile nella regione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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