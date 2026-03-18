Il cordoglio di Confindustria toscana sud per la morte di Graziella Buoncompagni

Confindustria Toscana Sud esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni. La notizia è stata diffusa oggi e rappresenta una perdita per la comunità imprenditoriale della regione. La sua figura è stata ricordata come un punto di riferimento nel settore. La notizia ha suscitato reazioni tra i rappresentanti delle imprese locali.

Arezzo, 18 marzo 2026 – . Gli Industriali aretini si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Graziella Buoncompagni. Un’intera vita dedicata all’oro, un percorso lavorativo che inizia in giovane età e prosegue nel 1958, quando la signora Buoncompagni apre in località Campoluci un piccolo laboratorio dove opera in autonomia grazie al suo spirito d’iniziativa, alla sua creatività e alle grandi capacità tecniche. Con il trascorrere degli anni l’attività c resce e si diversifica, oggi il Gruppo Graziella è tra i leader mondiali del lusso e opera in ambiti diversi: dall'oro alla moda, dal settore immobiliare all’alberghiero, fino alle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it Articoli correlati Confindustria Toscana Sud piange la morte di Alano MaffucciArezzo, 27 dicembre 2025 – Confindustria Toscana Sud piange la morte di Alano Maffucci, 83 anni e una vita interamente dedicata all’arte orafa. Leggi anche: Addio a Graziella Buoncompagni, prima imprenditrice orafa di Arezzo