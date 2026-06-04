Carlos Augusto dell’Inter ha totalizzato oltre 2.500 minuti giocati nell’ultima stagione. È considerato un candidato per la fascia, con un passato che risale ai tempi di Monza.

di Luca Fioretti Carlos Augusto dell’Inter è un vecchio pallino sin dai tempi di Monza: nell’ultima stagione ha giocato oltre 2500 minuti. La Juventus si muove con decisione per rinforzare le corsie esterne da mettere a disposizione di Spalletti. Tra i nomi spuntati nelle ultime ore per la fascia sinistra c’è una clamorosa novità di mercato: Carlos Augusto. Il laterale brasiliano, attualmente in forza all’ Inter, è in realtà un vecchio pallino della dirigenza della Continassa, che lo aveva seguito con grande insistenza e ammirazione già ai tempi della sua esplosione con la maglia del Monza. L’esterno classe ’99 si è confermato una pedina estremamente affidabile e un vero e proprio stakanovista, trovando moltissimo spazio nelle rotazioni nerazzurre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carlos Augusto Juve è l’ultima idea per la fascia: come è andato il brasiliano in quest’ultima stagione? I numeri

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