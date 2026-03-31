Chi è Carlos Augusto | il jolly di fascia che intriga la Roma

La Roma sta pianificando il mercato di gennaio e ha messo nel mirino il difensore brasiliano, considerato un elemento versatile per la fascia sinistra. Il calciatore, che gioca in Europa, ha attirato l'attenzione del club giallorosso per le sue caratteristiche tecniche e fisiche. La trattativa è in fase preliminare, mentre la società valuta le prossime mosse.

La Roma inizia a programmare il futuro e mette nel mirino Carlos Augusto per rinforzare la corsia sinistra. Le probabili partenze di Kostas Tsimikas e Zeki Celik, unite alle condizioni ancora da valutare di Angeliño, spingono Gian Piero Gasperini a chiedere un esterno affidabile e continuo. Il brasiliano dell’ Inter rappresenta il profilo ideale, anche se la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice. Il rinforzo sulla fascia sinistra che vuole Gasperini. Con Tsimikas in uscita e Celik che sembra aver ormai preannunciato il suo addio a Roma da diverse settimane, Gasperini ha bisogno di un nuovo esterno titolare in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Chi è Carlos Augusto: il jolly di fascia che intriga la Roma Articoli correlati Roma, assalto a Carlos Augusto: Gasperini vuole il jolly dell’InterLa Roma di Gian Piero Gasperini avvia la rivoluzione totale sulle corsie esterne, mettendo nel mirino Carlos Augusto come colpo prioritario per la... Roma, assalto a Carlos Augusto: l’erede di Celik parla brasilianoLa Roma prepara il restyling delle corsie esterne per la stagione 2026/2027: con Zeki Celik ormai separato in casa e promesso sposo di una tra... Una raccolta di contenuti su Carlos Augusto Temi più discussi: Fa tre ruoli ma il suo futuro è un rebus: Carlos Augusto chiede garanzie, i piani dell'Inter per lui; Inter, Carlos Augusto alla Roma: intreccio di mercato con Koné?; Koné può partire: ecco perchè la Roma pensa, seriamente, alla cessione del centrocampista; Alla Roma piace Carlos Augusto: quanto chiede l'Inter e l'intreccio con Koné. Carlos Augusto, rinnovo fermo al palo: lo chiede la Roma. Ma problema prezzo perché l’Inter vuole…Il brasiliano è considerato una pedina importante in viale della Liberazione, ma vuole giocare di più e, di fronte alla proposta di rinnovo, sta temporeggiando ... msn.com Napoli su Carlos Augusto, rinnovo in standby con l'Inter. Fissato il prezzoL’Inter sta lavorando al rinnovo di contratto di Carlos Augusto (offerto prolungamento di altri due anni con cifre più alte), ma la trattativa non è semplice. Il difensore brasiliano, infatti, non sem ... msn.com La Roma segue Carlos Augusto, ma occhio all’Atalanta: la richiesta dell’Inter Leggi qui -> https://www.romanews.eu/roma-carlos-augusto-atalanta-calciomercato-inter/ #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma facebook La Roma fa sul serio per Carlos Augusto: ecco la valutazione dell'Inter #ASRoma x.com