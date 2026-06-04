Carlos Augusto come Kalulu | perchè per la Juventus potrebbe essere un vero e proprio affare portarlo a Torino

Notizia in breve

Carlos Augusto potrebbe essere un'opzione per la Juventus, che valuta di portarlo a Torino. Il difensore brasiliano può coprire tre ruoli diversi in campo, offrendo flessibilità tattica. La sua versatilità ricorda il ruolo di Kalulu, che ha avuto successo con questa funzione. La società sta considerando questa possibilità come un potenziale rafforzamento per la rosa. Al momento, non sono stati annunci ufficiali o negoziati conclusi.