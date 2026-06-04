Carlos Augusto come Kalulu | perchè per la Juventus potrebbe essere un vero e proprio affare portarlo a Torino
Carlos Augusto potrebbe essere un'opzione per la Juventus, che valuta di portarlo a Torino. Il difensore brasiliano può coprire tre ruoli diversi in campo, offrendo flessibilità tattica. La sua versatilità ricorda il ruolo di Kalulu, che ha avuto successo con questa funzione. La società sta considerando questa possibilità come un potenziale rafforzamento per la rosa. Al momento, non sono stati annunci ufficiali o negoziati conclusi.
di Luca Fioretti Carlos Augusto potrebbe ricoprire tre ruoli in bianconero: un jolly tattico sulla scia del fortunato innesto di Kalulu. Calciomercato Juventus, l’eventuale arrivo di Carlos Augusto alla Juventus garantirebbe a Luciano Spalletti un elemento cruciale per il calcio moderno: la totale intercambiabilità dei ruoli. Il calciatore dell’Inter non è semplicemente un innesto di spessore per la fascia sinistra, ma un vero e proprio camaleonte tattico capace di mutare la pelle della squadra a partita in corso, offrendo soluzioni strategiche che ricordano da vicino il fortunato impatto avuto da Pierre Kalulu nello scacchiere bianconero. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La straordinaria fluidità del brasiliano si sposa alla perfezione con le idee del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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