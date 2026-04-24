Goncalo Ramos alla Juventus | i tre motivi per cui questo colpo potrebbe essere un vero e proprio affare per i bianconeri

La Juventus sta valutando l'acquisto di Goncalo Ramos dal Paris Saint Germain. La società ha avviato trattative per portare l’attaccante portoghese alla corte dei bianconeri. Ramos potrebbe entrare a far parte della rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di sostituire Vlahovic. La trattativa è in fase di studio e non ci sono ancora dettagli definitivi sull’accordo tra le parti.

di Luca Fioretti Goncalo Ramos alla Juventus: la dirigenza studia il colpo dal Paris Saint Germain per rivoluzionare un attacco che potrebbe perdere Vlahovic. Il mercato della Juventus entra in una fase caldissima. I fari sono puntati verso Parigi, dove Goncalo Ramos vive un momento complesso. Sotto la guida tecnica di Luis Enrique, il ragazzo è stato relegato a un ruolo di riserva. Questa mancanza di continuità gli impedisce di brillare sul campo: l’attaccante cerca disperatamente una nuova piazza per il proprio rilancio personale. L’ipotesi italiana rappresenta una via d’uscita affascinante per un talento che ha estremo bisogno di sentirsi centrale in un progetto ambizioso e duraturo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goncalo Ramos alla Juventus: i tre motivi per cui questo colpo potrebbe essere un vero e proprio affare per i bianconeri Notizie correlate Goncalo Ramos Juventus, il portoghese resta una pista per l’attacco: spunta anche la formula per il trasferimento. Le novitàdi Francesco SpagnoloGoncalo Ramos Juventus, il portoghese rappresenta una soluzione importante per l’attacco soprattutto se il PSG dovesse aprire al... Milan, nuova ipotesi per l’attacco: torna di moda Gonçalo RamosCome riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, Gonçalo Ramos, 24 anni ed attualmente al PSG, potrebbe essere uno dei nomi in lizza per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milan in emergenza in attacco: Kean, Lewandowski e non solo, tutti i nomi nel mirino; A volte ritornano! Trattato da Giuntoli, può accendere il mercato: Mendes lo ripropone alla Juve; L'occasione sprecata di Gonçalo Ramos: rigore sbagliato nella sconfitta col Lione; Casting punta, CorSport: Per Guirassy il Dortmund chiede 60 milioni. L'attacco gira su Ramos. Juventus, spunta l'ipotesi Gonçalo Ramos del Psg in attaccoNovità in vista per la Juventus nel calciomercato di gennaio. Per rinforzare l'attacco nella sessione di riparazione invernale il club bianconero starebbe valutando il profilo dell'attaccante Gonçalo ... it.blastingnews.com Calciomercato Juventus: per l'attacco spunta il nome Gonçalo RamosLa Juventus ha manifestato un concreto interesse per Gonçalo Ramos, attaccante portoghese del Paris Saint-Germain, in vista della sessione estiva di calciomercato. Durante un incontro a Torino tra il ... it.blastingnews.com Come riferito dal Corriere dello Sport, il nome di #GoncaloRamos resta nella lista della #Juve e dalla Francia confermano che il calciatore è in uscita dal PSG L'ipotesi principale è quella del prestito in estate. Una soluzione che accontenterebbe sia i bianc - facebook.com facebook #GoncaloRamos #Juventus Spunta la formula del trasferimento x.com