Roma-Inter asse per Carlos Augusto | Koné la chiave del maxi-affare

Roma e Inter sono coinvolte in un affare di mercato che riguarda Carlos Augusto, con un possibile scambio di giocatori tra le due squadre. Il nome di Koné viene indicato come elemento centrale nella trattativa, che potrebbe portare a un cambiamento nelle rose delle due squadre e influenzare le strategie di mercato delle rispettive società. La trattativa è ancora in fase di definizione.

Asse bollente tra Roma e Inter, con un intreccio di mercato che promette di ridefinire gli equilibri tattici di Gian Piero Gasperini. Il DS Massara ha rotto gli indugi per Carlos Augusto, individuato come il tassello mancante per risolvere l’atavica carenza sulla corsia mancina giallorossa. L’operazione, favorita dalla chiusura di Dimarco in nerazzurro, si inserisce in una complessa architettura finanziaria che vede Manu Koné come pedina di scambio virtuale. Sebbene i due affari debbano restare formalmente distinti per ragioni di bilancio, la strada è tracciata: il centrocampista francese verso Milano entro il 30 giugno per garantire la plusvalenza necessaria ai paletti UEFA, e l’esterno brasiliano nella Capitale a partire da luglio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Inter, asse per Carlos Augusto: Koné la chiave del maxi-affare Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Frattesi la chiave per Kone, Carlos Augusto frena sul rinnovo coi nerazzurridi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter, pista Kone sempre più calda: spunta l’intreccio con Carlos Augusto. E c’è una deadlinedi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri puntano con forza su Manu Kone della Roma per il centrocampo: intreccio con Carlos Augusto... Contenuti e approfondimenti su Roma Inter asse per Carlos Augusto Koné... Temi più discussi: Inter, e se fosse Frattesi la chiave per arrivare a Konè? La strategia di Marotta; Voci dalla Spagna: Bastoni apre al trasferimento al Barça, l'Inter riflette; L’Inter batte 3-0 il Sassuolo e accorcia sulla Roma: primo posto a -4; Ancora podio per Vittozzi: 2° posto nella sprint in Diretta Streaming | DAZN IT. DIRETTA/ Roma Inter Primavera (risultato finale 1-1): Cerpelletti pareggia in extremis! (9 novembre 2025)DIRETTA ROMA INTER PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1): INCREDIBILE PAREGGIO! Roma Inter Primavera 1-1: proprio quando sembrava fatta per la vittoria dei giallorossi, che sarebbe stata la sesta ... ilsussidiario.net Biglietti Inter-Roma, via alla vendita libera: prezzi, come e dove acquistarliGara valida per la 31ª giornata di Serie A in programma a San Siro la sera di Pasqua, domenica 5 aprile alle 20:45 ... fcinter1908.it Tegola dal Brasile: stop per Wesley, lesione muscolare e ritorno a Roma. Inter a rischio #ASRoma #LaGazzettadelloSport #Wesley - facebook.com facebook Coppa Italia femminile: Roma-Inter 1-1 nella semifinale di andata #SkySport #RomaInter x.com