A San Donato è stata aperta una mostra dedicata a Carlo Acutis, il giovane conosciuto per aver usato le sue passioni digitali come strumento di fede. La mostra presenta quindici temi che illustrano la sua vita e il suo modo di vivere la religione. L’esposizione attira sia giovani che adulti, offrendo uno sguardo sulla sua capacità di trasformare interessi come i videogiochi in esempio di impegno e valori.

Come può un appassionato di videogiochi diventare un modello per i giovani?. Quali sono i quindici temi che compongono il percorso espositivo?. Cosa hanno scritto i visitatori sui pannelli di riflessione finale?. Perché la figura di Carlo Acutis attira così tanto le scolaresche?.? In Breve Mostra organizzata dal Centro Culturale L’Innominato presso la Scuola Maria Ausiliatrice dal 23 al 31 maggio 2026.. Curatori Riccardo Monteverdi e Antonia Salzano Acutis hanno strutturato il percorso su 15 tematiche.. Partecipazione attiva dei visitatori tramite post-it su pannelli dedicati alla riflessione personale.. Collaborazione con Fondazione Cariplo e Associazione Charles Péguy per l'iniziativa a San Donato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carlo Acutis a San Donato: la mostra che incanta giovani e adulti

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Carlo Acutis: Una semplicità straordinaria - introduzione alla mostra a S. Donato M.se

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