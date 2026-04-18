Salerno in fiore | la Mostra della Minerva incanta adulti e bambini

A Salerno, nella Villa Comunale, si svolge la seconda giornata della Mostra della Minerva. La manifestazione, dedicata al mondo delle piante e dei fiori, sta attirando molti visitatori di tutte le età. La mostra si tiene in un ambiente all'aperto, con esposizioni e stand dedicati a diverse specie vegetali. La partecipazione è numerosa e l’evento prosegue con entusiasmo.

La seconda giornata della Mostra della Minerva, ospitata nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Salerno, ha confermato il grande successo di una delle manifestazioni florovivaistiche più attese della primavera. Tra profumi intensi, colori vivaci e un clima quasi estivo, visitatori di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, torna la Mostra della Minerva: il programma dell’edizione 2026Torna a Salerno la Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di botanica e giardinaggio. Salerno, al via la Mostra della Minerva: tre giorni tra natura e culturaE' stata inaugurata oggi, nella villa comunale di Salerno, la 24ª edizione della Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mostra della Minerva a Salerno: Festa delle Piante ad ingresso libero con 90 stand di piante e fiori; Salerno, al via la Mostra della Minerva: tre giorni tra natura e cultura; Dal 17 al 19 aprile nella Villa Comunale di Salerno la ventiquattresima edizione della Mostra della Minerva.; Dal 17 al 19 aprile nella Villa Comunale di Salerno la ventiquattresima edizione della Mostra della Minerva. Mostra della Minerva Salerno, 90 stand di piante ad ingresso liberoLa Mostra della Minerva torna a Salerno con una nuova edizione che conferma il ruolo centrale dell’evento nel panorama delle manifestazioni dedicate al mondo botanico, offrendo uno spazio accessibile ... napolike.it Salerno, torna la Mostra della Minerva: il programma dell’edizione 2026Torna a Salerno la Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di botanica e giardinaggio. L’edizione 2026 si terrà dal 17 ... zon.it https://www.gazzettadisalerno.it/inaugurata-ieri-la-xxiv-mostra-della-minerva-nella-villa-comunale-di-salerno/ facebook #EcceHomo in #Senato. La mostra al Palazzo della Minerva è aperta anche sabato 11 e domenica 12 aprile dalle 10 alle 18: per visitarla è necessario ritirare un biglietto (a partire dalle 9 fino a esaurimento posti, massimo due a persona) senato.it/CESUS/ecc x.com