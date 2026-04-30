Coriano intitola una piazzetta a San Carlo Acutis Un esempio per i giovani

Il Comune di Coriano ha annunciato che domenica 3 maggio verrà intitolata a San Carlo Acutis una piazzetta situata di fronte alla scuola dell'infanzia “La Coccinella” a Sant’Andrea in Besanigo. La cerimonia prevede un'inaugurazione pubblica alla presenza delle autorità locali e dei familiari del giovane beato, con l’obiettivo di rendere omaggio alla memoria di Acutis e di riconoscere il suo ruolo come esempio per i giovani.

Domenica 3 maggio il Comune di Coriano intitolerà a San Carlo Acutis la piazzetta antistante la scuola dell’infanzia “La Coccinella”, in località Sant’Andrea in Besanigo. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco, gli assessori e le autorità civili e religiose. San Carlo Acutis, giovane vissuto.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Una piazzetta intitolata a Carlo AcutisLa città avrà presto uno spazio intitolato a San Carlo Acutis, il ragazzo che trascorse gli ultimi giorni della sua vita all’ospedale San Gerardo di... Una rotonda intitolata a Carlo Acutis: “Un punto di riferimento per i giovani”Tempo di lettura: 3 minutiA Carlo Acutis, il giovane canonizzato Santo della Chiesa nello scorso mese di settembre da Papà Leone XIV davanti ad una...