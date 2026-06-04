Carit | nuovo statuto e mandati più lunghi fino al 2031
Il nuovo statuto di Carit prevede mandati più lunghi, fino al 2031, e introduce modifiche nella gestione del patrimonio. Dopo il divieto di utilizzare strumenti derivati, la strategia di investimento sarà rivista. I nuovi mandati si estendono per garantire continuità nella gestione e nel rispetto delle nuove regole. La modifica dello statuto è stata approvata in assemblea, con l’obiettivo di adeguare le pratiche alle normative vigenti e alle esigenze di stabilità finanziaria.
Come cambierà la gestione del patrimonio dopo il divieto dei derivati?. Perché i nuovi mandati si estendono fino all'anno 2031?. Quali reati impediscono oggi di candidarsi agli organi della Fondazione?. Come influirà la nuova governance sulla continuità dei progetti territoriali?.? In Breve Mandati di presidenza e comitato di indirizzo estesi a 6 anni. Consiglio di amministrazione con rinnovo previsto per febbraio 2029. Divieto assoluto di utilizzo di titoli derivati per proteggere il patrimonio. Ineleggibilità per condanne penali in ambito finanziario, tributario o societario. Fondazione Carit rinnova lo statuto: nuovi mandati e regole più rigide per la gestione finanziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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