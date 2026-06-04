Carit | nuovo statuto e mandati più lunghi fino al 2031

Notizia in breve

Il nuovo statuto di Carit prevede mandati più lunghi, fino al 2031, e introduce modifiche nella gestione del patrimonio. Dopo il divieto di utilizzare strumenti derivati, la strategia di investimento sarà rivista. I nuovi mandati si estendono per garantire continuità nella gestione e nel rispetto delle nuove regole. La modifica dello statuto è stata approvata in assemblea, con l’obiettivo di adeguare le pratiche alle normative vigenti e alle esigenze di stabilità finanziaria.