Il circuito di Misano avrà ancora cinque stagioni di MotoGP, con un accordo che si estende fino al 2031. L'intesa prevede un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro. La firma dell’accordo è prossima e garantirà la presenza della competizione nel circuito fino alla fine di questa decade. La decisione arriva dopo un periodo di trattative tra gli organizzatori e le autorità responsabili della gestione del circuito.

Ancora cinque anni di MotoGp al Misano world circuit, dal 2027 al 2031. Si va verso al firma del rinnovo del contratto, ma la cifra che gli organizzatori del Gran Premio dovranno versare a Liberty media, il soggetto che gestisce il motomondiale avendo preso le redini da Dorna, aumenta in modo consistente. Nel luglio scorso si è completato il passaggio tra le due società e da quel momento il soggetto titolare con cui trattare per il rinnovo del contratto della MotoGp è Liberty media, che è anche colei che cura il mondiale di Formula 1. Cambiata la società a capo della Motogp, sono cambiate anche le cifre. L’ultimo rinnovo era arrivato tra il 2020 e il 2021, tra la pandemia e l’addio di Valentino i cui effetti erano tutti da verificare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - MotoGp, il rinnovo costa di più. Al Misano World Circuit fino al 2031 con un accordo da 6 milioni

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