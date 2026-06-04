Caricabatterie Trust | è arrivata la nuova era dell’Usb-C

Dalla fine di aprile, in Europa, è diventato obbligatorio usare l’Usb-C come standard per la ricarica di molti dispositivi elettronici. Questa normativa interessa anche i caricabatterie, tra cui quelli del marchio Trust. Da quel momento, i produttori devono adottare questa porta unica per facilitare l’uso e ridurre i rifiuti elettronici. La novità riguarda dispositivi di diversa natura, inclusi smartphone e altri apparecchi portatili.

Dalla fine di aprile è entrata ufficialmente in vigore in Europa la nuova normativa che rende l’Usb-C lo standard comune per la ricarica di un numero sempre più ampio di dispositivi elettronici. Una novità destinata a semplificare la vita e la gestione dei device, ridurre l’utilizzo di accessori. 🔗 Leggi su Today.it

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