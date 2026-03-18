Maria Antonietta morì folgorata a 16 anni mentre era al cellulare nella vasca | il caricabatterie era fuori norma In sei rischiano il processo

A tre mesi dalla morte di una ragazza di 16 anni avvenuta a Montefalcione, in provincia di Avellino, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone. La giovane è deceduta nel maggio 2023 mentre era nella vasca, folgorata mentre utilizzava il cellulare collegato a un caricabatterie fuori norma. L’indagine si concentra sulle responsabilità legate alla sicurezza dell’apparecchiatura.

A tre anni dalla tragica morte di Maria Antonietta Cutillo, la sedicenne deceduta nel maggio 2023 a Montefalcione, in provincia di Avellino, la Procura compie un passo decisivo: è stato chiesto il rinvio a giudizio per sei persone nell’ambito dell’inchiesta sulla sua morte. La giovane perse la vita a causa di una folgorazione nella vasca da bagno, mentre utilizzava il telefono collegato alla corrente. Secondo quanto emerso, il procedimento giudiziario entrerà in una fase cruciale il prossimo 18 giugno 2026, quando gli imputati compariranno davanti al giudice per l’udienza preliminare. Leggi anche: Calpesta un filo elettrico in spiaggia: 17enne muore folgorata La dinamica della tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Contenuti utili per approfondire Maria Antonietta

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