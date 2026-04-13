Ricarica Usb-C obbligatoria dal 28 aprile in Europa stop ai caricabatterie proprietari

A partire dal 28 aprile 2026, in Europa sarà obbligatorio utilizzare la porta USB-C per la ricarica di tutti i laptop. Questa decisione conclude un processo che ha già coinvolto smartphone e altri dispositivi elettronici, portando all’eliminazione dei caricabatterie proprietari. La norma mira a uniformare le modalità di ricarica e ridurre i rifiuti elettronici, coinvolgendo tutti i produttori di dispositivi compatibili con questa tecnologia.

Milano, 13 aprile 2026 – Dal 28 aprile 2026 entra in vigore in Europa l’obbligo di adottare la ricarica USB-C anche per i laptop, completando un percorso iniziato già con smartphone e dispositivi elettronici. Una decisione che punta a semplificare la vita degli utenti, ridurre i rifiuti elettronici e mettere fine alla frammentazione dei caricabatterie proprietari, con implicazioni dirette anche per colossi come Apple. Un unico standard per tutti i dispositivi. Dopo anni di discussioni e regolamenti progressivi, l’Unione Europea completa la sua rivoluzione sulla ricarica universale. Con l’estensione dell’obbligo anche ai computer portatili, l’USB-C diventa di fatto lo standard unico per la maggior parte dei dispositivi elettronici venduti sul mercato europeo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ricarica Usb-C obbligatoria dal 28 aprile in Europa, stop ai caricabatterie proprietari Leggi anche: Caricabatterie unico, dal 28 aprile si cambia: dopo gli smartphone è il turno dei computer portatili Laptop, scatta l’obbligo dal 28 aprile in tutta Europa: butta il vecchio caricatorePer moltissimi laptop in vendita, a partire dal 28 aprile 2026 scatta l’obbligo in tutta Europa: scopriamo di più a riguardo.