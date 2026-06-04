Al Nord ci sono 47.000 cattedre di insegnamento non assegnate a causa della mancanza di docenti. Questa carenza ha portato a un aumento delle cattedre vacanti nelle scuole, con alcune regioni che segnalano difficoltà a coprire tutte le classi. Si registrano anche aumenti nei costi degli affitti, che rendono difficile per gli insegnanti vivere con lo stipendio attuale. La situazione solleva domande sulla sostenibilità delle condizioni di lavoro e di vita nel settore dell'istruzione.

Come può un insegnante vivere a Milano con lo stipendio attuale?. Perché il costo degli affitti sta svuotando le aule del Nord?. Quali sono le conseguenze didattiche per gli studenti più fragili?. Cosa propone il Cnduu per fermare l'emorragia di docenti?.? In Breve Criticità concentrate in Lombardia, Veneto e Piemonte dopo mobilità per anno 20262027.. Costi affitti a Milano, Venezia, Torino e Bologna erodono i compensi docenti.. Discontinuità didattica e rischi per l'inclusione degli studenti con disabilità.. Richiesta indennità territoriale e politiche abitative pubbliche per personale scolastico.. Oltre 47 mila cattedre vuote al Nord: il monito del Cnduu contro il crollo del sistema educativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carenza docenti al Nord: 47mila cattedre vuote, il monito del Cnduu

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Sostegno: al Nord ci sono più cattedre, ma meno ore per gli studenti rispetto al SudNel Nord ci sono più cattedre di sostegno rispetto al Sud, ma gli studenti ricevono meno ore di assistenza.

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