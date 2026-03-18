Un nuovo libro racconta la vita delle persone affette da amiloidosi ereditaria da transtiretina, una malattia rara e progressiva che può interessare diversi organi. La narrazione si concentra sulle esperienze quotidiane di chi convive con questa condizione e delle loro famiglie, offrendo uno sguardo diretto sulla malattia senza analisi o opinioni.

Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - L'amiloidosi ereditaria da transtiretina è una malattia rara e progressiva che può coinvolgere diversi organi e può compromettere in modo significativo la qualità di vita di chi ne soffre e delle loro famiglie. La diagnosi, soprattutto nella forma ereditaria, arriva spesso con anni di ritardo rispetto all'esordio dei primi sintomi, rendendo il percorso della persona con amiloidosi ancora più complesso e carico di incertezza. Oltre alle manifestazioni cliniche e ai percorsi terapeutici, esiste una dimensione meno visibile della malattia e altrettanto importante: quella delle storie, delle paure, delle aspettative e delle speranze di chi convive ogni giorno con la malattia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Amyci', in un libro la vita con l'amiloidosi ereditaria da transtiretina

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