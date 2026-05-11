Quattro anni di errori per il Milan | Furlani colpevole principale del fallimento rossonero – VIDEO di Alberto Petrosilli
Negli ultimi quattro anni, il club ha affrontato una serie di difficoltà che hanno portato a risultati deludenti. Un video analizza le decisioni e gli errori che hanno caratterizzato questo periodo, mettendo in evidenza il ruolo di un dirigente come elemento centrale nel percorso negativo del team. La gestione e le scelte prese in questo arco di tempo sono state al centro dell’attenzione, contribuendo a un momento di crisi per la società.
Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Inchiesta arbitri, ascoltato in Procura il legale della FIGC Giancarlo Viglione. Gli ultimissimi sviluppi Serie A, ufficiali data e orario di Roma Lazio! Si giocherà in contemporanea ad altre quattro partite, l’annuncio di De Siervo! Adani durissimo sul Milan: «Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie correlate
Leggi anche: Ma quale “Leao sei fuori”, non è lui il problema del Milan: il vero colpevole è Furlani
Criscitiello: “Furlani e Cardinale sono uomini di numeri e alta finanza. Gli errori del Milan…”Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha voluto spendere alcune parole in diretta sui problemi del Milan.