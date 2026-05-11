Quattro anni di errori per il Milan | Furlani colpevole principale del fallimento rossonero – VIDEO di Alberto Petrosilli

Negli ultimi quattro anni, il club ha affrontato una serie di difficoltà che hanno portato a risultati deludenti. Un video analizza le decisioni e gli errori che hanno caratterizzato questo periodo, mettendo in evidenza il ruolo di un dirigente come elemento centrale nel percorso negativo del team. La gestione e le scelte prese in questo arco di tempo sono state al centro dell’attenzione, contribuendo a un momento di crisi per la società.

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