Recenti notizie riguardano tensioni all’interno del club del Milan, con particolare attenzione alle dinamiche tra Ibrahimovic e Allegri. Un video di Alberto Petrosilli mostra Ibrahimovic in una posizione che potrebbe essere interpretata come una presa di posizione nei confronti dell’allenatore. Ora si parla di un possibile intervento del presidente del club, chiamato a decidere come gestire la situazione. Le indiscrezioni riferiscono di un possibile scontro tra i due protagonisti, che potrebbe avere ripercussioni sulla squadra.

Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. Perché è l’uomo perfetto per il futuro Friburgo Aston Villa 0-2 LIVE: Tielemans e Buendia, uno-due terrificante a fine primo tempo, entrambi i gol sono bellissimi Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli

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