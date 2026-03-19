Carburanti taglio alle accise | il governo le riduce per 20 giorni Bonus per imprese e più controlli

Il governo ha deciso di ridurre le accise sui carburanti per venti giorni, con l’obiettivo di abbassare i prezzi alla pompa. Contestualmente, sono stati introdotti crediti d’imposta destinati alle imprese di autotrasporto e pesca, mentre le autorità incrementeranno i controlli lungo tutta la filiera dei carburanti. La misura riguarda i consumatori, le imprese e le forze dell’ordine.

Roma, 19 dicembre 2026 – Un taglio delle accise per alleggerire subito il conto alla pompa, crediti d’imposta per autotrasporto e pesca, più controlli lungo tutta la filiera dei carburanti. È questo il pacchetto varato dal governo in un Consiglio dei ministri convocato a sorpresa in serata, alla vigilia del confronto europeo sull’energia. Un decreto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato immediatamente da Salamanca, in Spagna, dove si trova per ricevere una laurea honoris causa. Conte: Governo non fa nulla contro caro carburante, ma intanto invoca voto clientelare al referendum Un intervento da poco più di mezzo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carburanti, taglio alle accise: il governo le riduce per 20 giorni. Bonus per imprese e più controlli Articoli correlati Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Taglio alle accise per 20 giorni e lotta a speculazioni: tutte le misure del dl carburantiLa lotta alle speculazioni, gli aiuti all'autotrasporto per evitare che le fiammate del greggio arrivino fino agli scaffali dei supermercati e il... Tutti gli aggiornamenti su Carburanti taglio alle accise il... Temi più discussi: Taglio alle accise per 20 giorni e non solo : tutte le misure del dl carburanti; Mattarella firma il decreto legge carburanti, misure per circa mezzo miliardo tra cui il taglio delle accise; Caro carburanti, dal Cdm via libera a decreto legge per ridurre prezzi; Carburanti, nessun taglio accise in Cdm. Gasolio oltre 2,6 euro in autostrada. Carburanti, taglio alle accise: il governo le riduce per 20 giorni. Bonus per imprese e più controlliLo sconto sarà di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e 12 centesimi sul Gpl. Opposizione all’attacco: Solo una mossa elettorale a poche ore dal referendum ... quotidiano.net Decreto carburanti, dal taglio delle accise alle multe ai petrolieri. Tutte le misureROMA - Taglio temporaneo delle accise, credito d’imposta per gli autotrasportatori e i pescherecci, monitoraggio rafforzato sui prezzi e multe ai petrolieri. Nel decreto carburanti approvato ieri dal ... repubblica.it Caro carburanti, il governo taglia le accise (per 20 giorni) - facebook.com facebook Il governo ha approvato un decreto per ridurre il prezzo dei carburanti x.com