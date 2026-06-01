Carburanti senza taglio alle accise 6 euro in più per un pieno di gasolio

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pieno di gasolio costa circa 6 euro in più rispetto a prima, perché le accise sui carburanti non sono state abbassate. Il decreto che sospende le tasse sui carburanti scadrà il 6 giugno, dopo essere rimasto in vigore dal 19 marzo, data in cui il governo ha deciso di intervenire a causa delle tensioni nel Golfo di Hormuz. La misura ha evitato aumenti immediati dei prezzi, ma ora si avvicina la fine della sospensione.

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Il 6 giugno scade il decreto sulle accise. La misura è ormai in vigore ininterrottamente dal 19 marzo scorso, quando il governo si è trovato costretto a intervenire per contenere gli effetti devastanti del blocco di Hormuz. Nel corso delle settimane lo sconto è stato però via via ridotto per via. 🔗 Leggi su Today.it

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