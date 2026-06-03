Un bonus di 100 euro al posto del taglio delle accise | ecco chi potrebbe ottenerlo

Lo sconto sulle accise sta per scadere e potrebbe non essere rinnovato. Il governo valuta un’alternativa, ipotizzando l’introduzione di un bonus di 100 euro destinato alle famiglie con basso Isee. Questa misura mira a compensare il mancato prolungamento dello sconto. Al momento, non sono stati definiti dettagli sui criteri di assegnazione o sui tempi di distribuzione.

Lo sconto sulle accise è in scadenza. E potrebbe non essere rinnovato. Il governo studia un'alternativa e tra le ipotesi papabili c'è quella di introdurre un bonus destinato alle famiglie a basso Isee. Prorogato lo scorso 23 maggio, il decreto sui carburanti resterà in vigore fino al 6 giugno e. 🔗 Leggi su Today.it

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