Carburanti spunta il bonus di 100 euro | chi potrebbe goderne

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha respinto i tagli alle accise sui carburanti approvati dal Governo italiano, sottolineando la necessità di misure più sostenibili. Si ipotizza che il bonus di 100 euro potrebbe essere destinato a chi utilizza carburanti per motivi di lavoro o esigenze quotidiane. La proposta, ancora in discussione, mira a fornire un aiuto diretto senza compromettere gli obiettivi fiscali, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali su chi potrebbe beneficiarne.

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Il calendario del Consiglio dei Ministri segna circondato di rosso la data 7 giugno 2026, ovvero il giorno in cui termineranno i tagli alle accise previsti dalla proroga del decreto carburanti avvenuta lo scorso 22 maggio. La misura, necessaria per fare fronte al rialzo dei prezzi dei combustibili dovuta alla guerra in Iran, pesa allo Stato italiano 10 milioni di euro al giorno. Secondo le stime della Commissione europea, se il provvedimento venisse protratto fino a fine anno, comporterebbe una diminuzione del Pil italiano dello 0,3%. Il taglio scade a breve, la Commissione fa pressione e dal governo i cittadini attendono una risposta che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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