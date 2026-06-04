Carburanti spunta il bonus di 100 euro | chi potrebbe goderne
La Commissione europea ha respinto i tagli alle accise sui carburanti approvati dal Governo italiano, sottolineando la necessità di misure più sostenibili. Si ipotizza che il bonus di 100 euro potrebbe essere destinato a chi utilizza carburanti per motivi di lavoro o esigenze quotidiane. La proposta, ancora in discussione, mira a fornire un aiuto diretto senza compromettere gli obiettivi fiscali, ma non ci sono ancora dettagli ufficiali su chi potrebbe beneficiarne.
Il calendario del Consiglio dei Ministri segna circondato di rosso la data 7 giugno 2026, ovvero il giorno in cui termineranno i tagli alle accise previsti dalla proroga del decreto carburanti avvenuta lo scorso 22 maggio. La misura, necessaria per fare fronte al rialzo dei prezzi dei combustibili dovuta alla guerra in Iran, pesa allo Stato italiano 10 milioni di euro al giorno. Secondo le stime della Commissione europea, se il provvedimento venisse protratto fino a fine anno, comporterebbe una diminuzione del Pil italiano dello 0,3%. Il taglio scade a breve, la Commissione fa pressione e dal governo i cittadini attendono una risposta che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Carburanti.
BIKER BRAWLS & AIRPORT HAULS 12Full Classic Episodes Back-To-Back | Operation Repo
Notizie e thread social correlati
Carburanti: taglio accise in bilico, spunta l’ipotesi di un bonus da 100 euro alle famiglie più deboliIl governo valuta se proseguire o meno con il taglio delle accise sui carburanti, che finora ha comportato costi per circa due miliardi.
Leggi anche: Un bonus di 100 euro al posto del taglio delle accise: ecco chi potrebbe ottenerlo
Temi più discussi: Carta Dedicata a Te, spunta un nuovo bonus benzina fino a 100 euro; Caro carburanti, addio sconto accise per milioni di italiani?; Carburanti, taglio accise in bilico: ipotesi bonus 100 euro per famiglie deboli; Carburanti | taglio accise in bilico spunta l’ipotesi di un bonus da 100 euro alle famiglie più deboli.
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/carburanti-taglio-accise-bilico-spunta-l-ipotesi-un-bonus-100-euro-famiglie-piu-deboli-AIut6wRD facebook
Carburanti: taglio accise in bilico, spunta l’ipotesi di un bonus da 100 euro alle famiglie più deboliÈ tornata in voga l’idea di intervenire per precise fasce di persone, cioè quelle con un Isee ordinario inferiore a 15mila euro. Si tratta dei beneficiari della Card Dedicata a Te: una platea da circa ... ilsole24ore.com
Carburanti, taglio accise in bilico: ipotesi bonus 100 euro per famiglie deboliCosto dell'operazione 120 milioni di euro contro i 2 miliardi complessivi spesi dal governo dal 18 marzo a oggi per tagliare le accise ... adnkronos.com